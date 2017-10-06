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Головні новини дня – за 60 секунд

П'ятниця, 6 жовтня 2017, 22:21

Закони по Донбасу, Бескидський тунель, продаж вугілля з ОРДЛО в Польщу, заборона політикам поїздок в РФ, майно Клименка і Чаус - новини, які обговорювали 6 жовтня.

Про закони по Донбасу. Сесія Верховної Ради почалася з того, що біля трибуни побилися народні депутати. Так, нардеп від "Свободи" Юрій Левченко кидався на спікера Андрія Парубія, щоб зірвати голосування законів по Донбасу.

Через якийсь час у залу Верховної Ради кинули димову шашку. Хто? Усе той же нардеп від "Свободи" Юрій Левченко.

Незважаючи на це, депутати підтримали законопроект №7164, який продовжує дію закону про особливі умови місцевого самоврядування в окремих регіонах Луганської і Донецької областей.

Також Верховна Рада підтримала в першому читанні президентський законопроект про реінтеграцію Донбасу.

Про Бескидський тунель. На Закарпатті завершили будівництво нового Бескидського тунелю.

"Тунель збудовано! Зараз будуємо колії на підходах. Наприкінці жовтня починаємо колійні роботи всередині", - повідомив в.о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

Для України Бескидський тунель має стратегічне значення, оскільки цим маршрутом перевозять вантажі до західного кордону країни, а також понад 60% транзитних вантажів у напрямку Західної та Центральної Європи.

Про продаж вугілля з ОРДЛО у Польщу. Співвласником польської компанії Doncoaltrade, яка продавала в Польщу вугілля з ОРДЛО, є Роман Зюков – син екс-заступника міністра вугільної промисловості часів прем'єрства Юлії Тимошенко Юрія Зюкова.

Про поїздки в РФ. Юристи СБУ підготували законопроект про обмеження візитів до Російської Федерації політикам, посадовцям, представникам органів місцевого самоврядування та громадським діячам.

Про майно Клименка. Арештоване майно екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка передано в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів.

Про Чауса. Молдова відмовила у політичному притулку українському судді Миколі Чаусу, затриманому навесні у Кишиневі за нелегальний перетин кордону.

Теми: РосіяДонбас
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