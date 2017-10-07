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Збірна України здобула перемогу в матчі з Косово

Субота, 7 жовтня 2017, 00:15
Збірна України здобула перемогу в матчі з Косово

Збірна України на матчі відбіркового циклу ЧС-2018 обіграла команду Косово з рахунком 2: 0.

На 60-й хвилині гравець Косово Пачарда після навісу Євгена Коноплянки закотив гол в свої ж ворота. Другий гол забив Андрій Ярмоленко на 87-й хвилині.

Матч проходив в албанському місті Шкодер і через сильну зливу спочатку був під загрозою зриву.

Наступний матч збірна України зіграє 9 жовтня зі збірною Хорватії. Поєдинок відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський". Початок гри - о 21:45.

Теми: футбол
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