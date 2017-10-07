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Звіт ОБСЄ: На Луганщині спостерігачі не змогли вільно пересуватися через міни

Субота, 7 жовтня 2017, 05:24

Діяльність місії ОБСЄ на Донбасі обмежена через погрози, пов'язані з наявністю мін та боєприпасів.

Про це йдеться в звіті ОБСЄ за 5 жовтня.

Так, патруль місії не зміг проїхати по дорогах другорядного значення на південь від ділянки розведення в районі Золотого через можливу ​​наявність там мін та боєприпасів.

"Озброєні члени "ЛНР", які перебували на південній стороні ділянки розведення в районі Золотого, повідомили спостерігачам, що в попередню добу роботи з розмінування не проводилися", - йдеться в повідомленні.

Також спостерігачі не змогли отримати доступ до деяких частин ділянки розведення в районі Станиці Луганській, за винятком головної дороги, через можливу ​​наявність там мін і боєприпасів.

Згідно зі звітом, офіцер ЗСУ при СЦКК повідомив спостерігачам, що за минулу добу роботи з розмінування не проводилися.

Крім того, патруль місії не зміг проїхати через міст в підконтрольному урядові Щасті. За твердженням ЗСУ при СЦКК, дорога на південь від моста замінована.

Також, згідно зі звітом, увечері 4 жовтня камера СММ в окупованому районі на південь від Станиці Луганської біля пам'ятника князю Ігорю була виведена з ладу протягом майже 5 годин.

"Причиною цього, за оцінкою СММ, послужили лазерні промені, які прямували з позиції "ЛНР", укріпленої бетонними блоками і розташованої в 70 м на північ від камери. До цього камера зафіксувала, як, по всій видимості, озброєний член "ЛНР" встановлював і налаштовував лазер. Коли лазер був вимкнений, камера зафіксувала, як член "ЛНР" йшов з поста охорони", - наголошується в звіті.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОБСЄДонбас
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