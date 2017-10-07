У Білому домі переконані, що Трамп утримує світ від хаосу

Офіційний представник Білого дому Сара Сандерс заявила, що президент США Дональд Трамп "утримує світ від хаосу".

Стенограма брифінгу Сандерс опублікована на сайті Білого дому.

Сандерс таким чином відреагувала на запитання журналіста, який попросив прокоментувати заяву одного з сенаторів, що "країну від хаосу" утримують лише державний секретар Рекс Тіллерсон, міністр оборони Джим Меттіс та керівник апарату Білого дому Джон Келлі.

"Я вважаю, що президент утримує світ від хаосу. Довкола нього неймовірна команда, яка допомагає йому в цьому, і він добився видатних успіхів на міжнародній арені, працюючи з союзниками та протидіючи ворогам ", - заявила Сандерс.

Нагадаємо, напередодні американські ЗМІ оприлюднили інформацію, що вже незабаром Трамп оголосить про припинення міжнародної ядерної угоди з Іраном і заявить, що вона не відповідає національним інтересам Сполучених Штатів.

Європейська правда