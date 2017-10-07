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У США проведуть нове слухання у справі "Касперського"

Субота, 7 жовтня 2017, 15:48

У США запланували нове слухання у справі "Лабораторії Касперського" щодо можливого використання антивірусів компанії спецслужбами Росії для шпигунства.

Про це повідомляє Reuters

"Я з нетерпінням чекаю участі у слуханні, як тільки його буде призначено", - сказав керівник компанії Євген Касперський.

Рішення про проведення слухання було ухвалено після того, як стало відомо, що російські хакери вкрали висококласифіковану секретну інформацію у співробітника американського Агентства національної безпеки, на ноутбуці якого стояло програмне забезпечення від "Лабораторії Касперського". 

Як зазначається, слухання призначили на 25 жовтня. Однак хто даватиме на ньому свідчення - не повідомляється.

Як відомо, "Лабораторія Касперського" виробляє антивірусне програмне забезпечення. У Сполучених Штатах цю компанію підозрюють у зв’язках із російською владою та спецслужбами – вона це заперечує.

У червні 2017 року комітет Сенату США зі збройних сил запропонував заборонити використання продукції "Лабортаорії Касперського" в американських оборонних структурах. Відповідна поправка з'явилась і в проекті щодо оборонного бюджету на 2018 рік.

Нагадаємо, співробітникам міністерства оборони США хочуть заборонити використання програмного забезпечення, розробленого "Лабораторією Касперського", через побоювання, що російська компанія може бути схильна до впливу Кремля.

Економічна правда

Теми: СШАРосіявибори
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