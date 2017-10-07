Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ломаченко заявив, що не має наміру виїжджати з України

Субота, 7 жовтня 2017, 18:41

Чемпіон світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко заявив, що не має наміру виїжджати з України, хоч і проводить багато часу в США, готуючись до поєдинків.

Про це повідомляє НОК України з посиланням на Time Boxing.

"Шість місяців на рік я живу в США, готуюся там до поєдинків. Після цього повертаюся додому - тут моє коріння, тут все мені знайоме", - заявив спортсмен.

"Я люблю своє місто, люблю свою країну, буду жити тут, тут я свій", - додав Ломаченко.

Теми: спорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
спорт
Вімблдон-2023: українка Кіченок вийшла у фінал в змішаному розряді
Світоліна обіграла першу ракетку світу і вийшла у півфінал Вімблдону
Світоліна обіграла білоруску і вдруге в кар'єрі вийшла в чвертьфінал Вімблдону
Останні новини
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
Усі новини...
Реклама: