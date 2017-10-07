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На Одещині нарешті демонтували пам'ятник Леніну

Субота, 7 жовтня 2017, 19:06

В Одеській області влади c.Кубей Болградського району демонтували пам'ятники радянським і партійним діячам Володимиру Леніну і Михайлу Калініну.

За повідомленням Болградської райдержадміністрації, Кубейська сільрада не могла знайти кошти на проведення демонтажу пам'ятників відповідно до закону про декомунізацію у терміни до травня 2016 року, пише "Думская".

"Спільними зусиллями Одеської ОДА та Болградської РДА знайшли необхідне фінансування і спеціальну техніку, за допомогою яких було проведено демонтаж пам'ятників", - повідомили в адміністрації.

Згідно з повідомленням, місцева влада та мешканці селища приєдналися до проведення демонтажних робіт.

 
 

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛеніндекомунізаціяОдеська область
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