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АТО: Бойовики зберігали "тишу" лише на одному напрямку

Субота, 7 жовтня 2017, 19:19

У суботу бойовики ОРДЛО мінімізували кількість обстрілів, у повній мірі режим "тиші" зберігався лише на Луганському напрямку.

Про це ввечері 7 жовтня повідомили у прес-центрі штабу АТО.

За даними штабу, на Донецькому напрямку було обстріляно позиції сил АТО у районі Пісків та Авдіївської промзони, на Приморському - біля Водяного.

"Сили АТО вогнем на ураження припинили активність противника", - повідомили у штабі АТО. 

З початку доби вогонь у бік противника відкривався силами АТО лише 1 раз поблизу Водяного.

Також у штабі підкреслили, що усі звинувачення сил АТО в обстрілах "розглядаємо як провокації, спрямовані насамперед на ескалацію конфлікту". 

Українська правда 

Теми: АТОДонбас
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