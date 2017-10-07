У Петербурзі провели акцію пам'яті вбитої журналістки Анни Політковської

Близько 200 людей прийшли до Соловецькому каменю в Петербурзі, щоб вшанувати пам'ять Анни Політковської, вбитої в Москві в ліфті свого будинку 7 жовтня 2006 року.

Про це повідомляє російське "Радіо Свобода".

"Організатор акції, депутат Законодавчих зборів Петербурга Борис Вишневський зауважив, що влада, яка не любила живу Анну Політковську, "не люблять її і мертву" - особливо нагадувань про те, що розслідування її вбивства фактично не завершено, що організатори та замовники її вбивства так і не знайдені", - зазначає видання.

У той же час, цивільний активіст, публіцист Олександр Скобов заявив, що для всіх, хто брав близько до серця події Чеченської війни, важлива фігура Політковської, яка віддала своє життя за правду про війну.

"Інші учасники акції також говорили про те, як важливо пам'ятати Анну Політковську, вимагали знайти і покарати винних у її вбивстві", - додає "Радіо Свобода".

Як відомо, акція пам'яті Політковської біля Соловецького каменя проходить вже 11 років, але в цей раз узгодити її вдалося тільки завдяки втручанню уповноваженого з прав людини в Петербурзі Олександра Шишлова.

Спочатку влада її заборонили під приводом проведення протягом 8 годин молодіжної акції "Майбутнє за нами" - в рамках профілактики правопорушень серед неповнолітніх.