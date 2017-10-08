Поїзд Миколаїв-Київ загорівся на ходу невдовзі після виїзду
Неділя, 8 жовтня 2017, 01:48
Дорогою з Миколаєва на ходу зайнявся локомотив потяга, що прямував у Київ.
Про це повідомляє ПАТ "Укрзалізниця".
"О 21:02 поблизу станції Новополтавка, що в Миколаївській області, сталося загоряння локомотиву поїзда № 122 Миколаїв – Київ. Локомотив було відчеплено від вагонів та викликано пожежні машини ДСНС, які ліквідували пожежу. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, обставини з’ясовуються", - йдеться в повідомленні.
Близько 23:00 поїзду було надано новий локомотив і він продовжив рух за маршрутом.