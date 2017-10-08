США і ОБСЄ вимагають знайти убивць Анни Політковської

Уряд Сполучених Штатів і Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) закликали Росію знайти і покарати людей, які одинадцять років тому вбили видатну російську журналістки Анну Політковську.

Про це пише Голос Америки.

США і ОБСЄ оприлюднили в суботу заяви, в яких закликають Росію покарати осіб, відповідальних за смерть Політковської, яку було вбито 7 жовтня 2006 року.

"Діяльність Політковської виявила порушення прав людини в Росії та страждання жертв війни на Північному Кавказі, заявила представниця Державного депаратаменту Гетер Науерт. – Нез’ясоване вбивство Політковської, у якої було подвійне громадянство – американське і російське – та інших журналістів у Росії, а також погрози на адресу журналістів, які виявляють новіші зловживання в Чечні, лише погіршили атмосферу залякування незалежної преси".

"Неприйнятним є, що організатори вбивства Політковської та інших журналістів залишаються на свободі. Це зловісне коло безкарності має тривалий вплив на ситуацію свободи засобів масової інформації в Росії", -заявив представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Гарлем Дезір.

Політковська була видатною міжнародною журналісткою, відомою з репортажів у "Новій газеті" на тему зловживання у сфері прав людини і корупції в Чечні та інших районах Кавказу, де була поширена діяльність ісламістів.

Вона також була різким критиком Кремля і його політики в Чечні, а також лідера республіки Рамзана Кадирова.

В осінньому виданні журналу Dangerous Assignments Комітет на захист журналістів визнав Політковську однією з найвидатніших представниць свободи слова у ЗМІ.