Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США і ОБСЄ вимагають знайти убивць Анни Політковської

Неділя, 8 жовтня 2017, 05:56

Уряд Сполучених Штатів і Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) закликали Росію знайти і покарати людей, які одинадцять років тому вбили видатну російську журналістки Анну Політковську.

Про це пише Голос Америки.

США і ОБСЄ оприлюднили в суботу заяви, в яких закликають Росію покарати осіб, відповідальних за смерть Політковської, яку було вбито 7 жовтня 2006 року.

"Діяльність Політковської виявила порушення прав людини в Росії та страждання жертв війни на Північному Кавказі, заявила представниця Державного депаратаменту Гетер Науерт. – Нез’ясоване вбивство Політковської, у якої було подвійне громадянство – американське і російське – та інших журналістів у Росії, а також погрози на адресу журналістів, які виявляють новіші зловживання в Чечні, лише погіршили атмосферу залякування незалежної преси".

 "Неприйнятним є, що організатори вбивства Політковської та інших журналістів залишаються на свободі. Це зловісне коло безкарності має тривалий вплив на ситуацію свободи засобів масової інформації в Росії", -заявив представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Гарлем Дезір.

Політковська була видатною міжнародною журналісткою, відомою з репортажів у "Новій газеті" на тему зловживання у сфері прав людини і корупції в Чечні та інших районах Кавказу, де була поширена діяльність ісламістів.

Вона також була різким критиком Кремля і його політики в Чечні, а також лідера республіки Рамзана Кадирова.

В осінньому виданні журналу Dangerous Assignments Комітет на захист журналістів визнав Політковську однією з найвидатніших представниць свободи слова у ЗМІ.

Теми: Росіясвобода словавбивство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Росія
МЗС Китаю озвучило Лаврову позицію щодо України після участі у зустрічі в Саудівській Аравії
Окупанти влаштовують провокації, щоб виявити, хто допомагає ЗСУ − Маляр
11 загиблих і понад сотню постраждалих – наслідки російських атак за добу
Останні новини
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
Усі новини...
Реклама: