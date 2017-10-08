Трамп хотів би, щоб Тіллерсон був жорсткішим

Президент США Дональд Трамп заявив, що у нього хороші відносини з державним секретарем Рексом Тіллерсона, але він міг би бути більш жорстким.

Про це пише The Hill.

"У нас дуже хороші відносини. Ми розходимося з кількох питань, іноді мені хочеться, щоб він був більш жорстким ", - заявив Трамп.

Такий коментар президента США з'явився після повідомлень про те, що він і Тіллерсон мають напружені відносини.

Минулого тижня NBC News повідомила, що Тіллерсон назвав Трампа "придурком" і вирішив піти з його адміністрації.

Пізніше Тіллерсон спростував це повідомлення.

"Віце-президенту ніколи не доводилося переконувати мене залишитися державним секретарем, тому що я ніколи не думав про звільнення", - сказав Тіллерсон в середу.

Тіллерсон прямо не заперечував, що він назвав Трампа "придурком", але Держдепартамент спростував це на прес-конференції пізніше.

За повідомленнями, відносини між Трампом і Тіллерсоном стали більш інтенсивними в останні місяці.

Як повідомляється, Трамп розчарований тим, що Тіллерсон, схоже, більше піклується про те, як США виглядають перед рештою світу, ніж про персональний імідж Трампа.