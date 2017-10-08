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Кубів отримав 44 тисячі гривень зарплатні за вересень

Неділя, 8 жовтня 2017, 09:33

Перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку та торгівлі Степан Кубів за вересень отримав 44 тисячі гривень зарплатні, його заступники - від 60,2 до 92,5 тисяч гривень.

Про повідомив секретаріат Кабміну у відповідь на запит "Українських новин".

Заробітна плата Кубіва за минулий місяць складається з посадового окладу - 13,7 тис. грн, надбавки за вислугу років - 4,1 тис. грн, надбавки за інтенсивність праці - 11,6 тис. грн, індексації - 279 грн, а також відрядних - 10,5 тис. грн.

При цьому з першого віце-прем'єр-міністра стягнули 8,5 тис. грн податків.

Для порівняння у грудні 2016 року Кубів отримав зарплату у розмірі 46,1 тис. грн, за січень - 43,6 тис. грн, лютий - 43,6 тис. грн, за березень і квітень - 43,5 тис. грн, за травень - 43,6 тис. грн, за червень - 43,8 тис. грн, за липень - 44 тис. грн, за серпень - 42,9 тис. грн.

Окрім того, зарплата першого заступника міністра економрозвитку та торгівлі Максима Нефьодова становила 92,3 тис. грн, заступників Юрія Бровченка - 92,4 тис. грн, Михайла Титарчука - 76,5 тис. грн, Наталії Микольської - 60,2 тис. грн, а держсекретаря Олексія Перевезенцева - 81,7  тис. грн.

Як відомо, Кубів задекларував 1 млн грн доходів за 2013 рік, 651,7 тис. грн - за 2014 рік, 183 тис. грн - за 2015 рік і 709,7 тис. грн - за 2016 рік.

Теми: Кабінет міністрівзарплати
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