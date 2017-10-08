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В Україні вибрали найкращого вчителя

Неділя, 8 жовтня 2017, 12:18

У суботу в Києві відбулася церемонія нагородження найкращого вчителя конкурсу Global Teacher Prize Ukraine 2017, яку ще називають Нобелівською премією для вчителів.

Про це повідомили у Facebook премії.

Переможцем конкурсу став вчитель фізики та астрономії у Чернівецькому ліцеї №1 Паул Пшенічка.

 

"За словами пана Паула, премію в розмірі 100 000 гривень він витратить на власний проект "Квазар", комуналку та добрі посиденьки з друзями", - йдеться у повідомленні.

У 1991 році Пшенічка заснував наукове товариство для обдарованих учнів "Квазар". Також він є одним із розробників методу проектно-орієнтованого навчання у школах.

Як відомо, Global Teacher Prize - це світовий конкурс учителів, які зробили видатний внесок у професію.

Теми: освіта
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