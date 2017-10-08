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У Києві серед ночі сталася стрілянина, поранено жінку

Неділя, 8 жовтня 2017, 15:11

У Києві на перехресті проспекту Правди та вул. Вишгородської сталася стрілянина, внаслідок якої жінка отримала поранення.

Про це 8 жовтня повідомили у прес-центрі столичного главку поліції. 

становлено, що між громадянами в ніч на неділю виник конфлікт з невідомим чоловіком, який витягнув предмет, схожий на пістолет, та зробив постріл у бік жінки", - повідомили правоохоронці. Жінка отримала поранення в ногу. 

Від написання офіційної заяви та госпіталізації потерпіла відмовилась, особу правопорушника встановлюють.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за ч. 4 ст. 296 КК  "Хуліганство", правопорушнику загрожує позбавлення волі до 7 років.

Українська правда 

Теми: Київзброя
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