У Києві серед ночі сталася стрілянина, поранено жінку

У Києві на перехресті проспекту Правди та вул. Вишгородської сталася стрілянина, внаслідок якої жінка отримала поранення.

Про це 8 жовтня повідомили у прес-центрі столичного главку поліції.

"Встановлено, що між громадянами в ніч на неділю виник конфлікт з невідомим чоловіком, який витягнув предмет, схожий на пістолет, та зробив постріл у бік жінки", - повідомили правоохоронці. Жінка отримала поранення в ногу.

Від написання офіційної заяви та госпіталізації потерпіла відмовилась, особу правопорушника встановлюють.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за ч. 4 ст. 296 КК "Хуліганство", правопорушнику загрожує позбавлення волі до 7 років.

Українська правда