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Усіх затриманих на акціях на підтримку Навального відпустили - росЗМІ

Неділя, 8 жовтня 2017, 15:17

У МВС РФ заявили, що затриманих в ході неузгоджених акцій опозиції в містах РФ відпустили з поліції.

Про це 8 жовтня повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на прес-центр Міністерства внутрішніх справ.

За даними МВС, у 25 суб'єктах РФ пройшли 26 неузгоджених заходів за участю близько 4 тисяч громадян, а також у 30 суб'єктах РФ відбулося 35 узгоджених публічних заходів протестного характеру за участю 1880 осіб.

За даними МВС, до 17 територіальних органів внутрішніх справ було доставлено 136 осіб, 60 з яких зобов'язані явкою до суду після 8 жовтня. 71 адмінпротокол складено "по найбільш серйозних порушеннях громадського порядку".

"Найбільшу кількість громадян було доставлено до органів внутрішніх справ у Ярославській (56), Липецькій (24), Брянській і Псковській (по 7) областях, а також у Краснодарському краї (12)", - йдеться у повідомленні.

Також щодо активних організаторів протестних акцій було складено 14 адмінпротоколів, 11 з них зобов'язані явкою до суду.

У поліції заявили, що в ході заходів до УВС доставлялися "грубі порушники громадського порядку", які закликали присутніх до активних дій при проведенні неузгоджених заходів і провокували поліцейських,  а також створювали перешкоди дорожньому руху.

Як відомо, 7 жовтня в Росії у багатьох містах проходили мітинги на підтримку російського опозиційного політика Олексія Навального, повідомлялося про 271 затриманого.

Неузгоджені з владою акції також проходили  у Москві, де було затримано 1 людину, та у Петербурзі, де затримали понад 100 осіб. 

У Москві на Манежній площі протестувальники вирішили залишитися на ніч та стояти неподалік Кремля, однак поліція розігнала мітинг. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіяполіціяакції
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