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Погода: Тиждень буде з дощами

Неділя, 8 жовтня 2017, 16:47

У понеділок, 9 жовтня, у більшості регіонів Україні - хмарно з проясненнями, без опадів, у центральних та північних областях - дощі.

Зокрема, за даними Укргідрометцентру, дощитиме у Київській, Сумській, Полтавській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях.

Вдень на заході  +10...+13, вночі +3...+8, у решті областей від +5 до +10 вночі, +10...+12 у центральних регіонах, на сході +12...+18, на півдні  та у Криму +13...+18.

 

10 жовтня - без опадів, хмарно з проясненнями, вдень +10...+15, вночі +2...+6 у більшості областей, +5...+7 на сході. 

 
8 жовтня вдень в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Черкаській областях місцями сильний дощ.
Українська правда 

Теми: погода
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