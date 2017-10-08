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АТО: Бойовики застосовують важке озброєння

Неділя, 8 жовтня 2017, 18:34
АТО: Бойовики застосовують важке озброєння

У зоні проведення АТО у неділю перемир’я було порушено 4 рази, бойовики застосовують важке озброєння, втрат серед ЗСУ немає.

Про це повідомили у прес-центрі штаба АТО ввечері 8 жовтні.

Зокрема, по позиціях сил АТО в районі Широкиного незаконні збройні формування били із 120-міліметрового міномету та випустили щонайменше 11 мін калібру 82 мм. 

Біля Красногорівки бойовики застосовували автоматичні гранатомети та стрілецьку зброю.

На донецькому напрямку біля Авдіївки бойовики обстрілювали українські опорні пункти з великокаліберних кулеметів.

На луганському напрямку біля Валуйського бойовики вели вогонь з кулеметів та стрілецької зброї.

Українська правда 

Теми: АТОДонбасзброяМінські угоди
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