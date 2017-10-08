Українці вибороли "срібло" на ЧС зі спортивної гімнастики
Неділя, 8 жовтня 2017, 22:10
Український спортсмен Ігор Радівілов став срібним призером на Чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики в опорному стрибку.
Про це 8 жовтня повідомили у НОК України.
"Золото" у цій дисципліні завоював атлет з Японії Кензо Сіраї, повідомляє Укрінформ.
Окрім того олімпійський чемпіон Ріо-2016 Олег Верняєв здобув срібну нагороду у вправах на брусах.
Напередодні українці виступали у фіналах: Верняєв - вправи на коні (7 місце), Радівілов - вправи на кільцях (6 місце), Діана Варінська - вправи на різновисоких брусах (6 місце).
Українська правда