Берлусконі подарує Путіну постільну білизну

Екс-прем'єр Італії Сильвіо Берлусконі підготував подарунок на день народження президента РФ Володимира Путіна - комплект постільної білизни із зображенням рукостискання Путіна і Берлусконі.

Про це пише "Дождь" з посиланням на Instagram керівника компанії з виробництва постільної білизни Мікеле Каскавілла.

На підковдрі зображено рукостискання двох політиків, за спиною у них - собор Василя Блаженного і Колізей.

За словами Каскавілла, майстри фабрики використовували машинний друк, упаковку подарунка було виготовлено вручну.

Як зазначає La Repubblica, це лише один з подарунків Берлусконі Путіну. Екс-прем'єр Італії взяв цей подарунок з собою в Москву, куди запрошений на 65-річчя Володимира Путіна, святкування якого відбулося 7 жовтня.