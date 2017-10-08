Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Берлусконі подарує Путіну постільну білизну

Неділя, 8 жовтня 2017, 22:36

Екс-прем'єр Італії Сильвіо Берлусконі підготував подарунок на день народження президента РФ Володимира Путіна - комплект постільної білизни із зображенням рукостискання Путіна і Берлусконі.

Про це пише "Дождь" з посиланням на Instagram керівника компанії з виробництва постільної білизни Мікеле Каскавілла.

На підковдрі зображено рукостискання двох політиків, за спиною у них - собор Василя Блаженного і Колізей.

 

За словами Каскавілла, майстри фабрики використовували машинний друк, упаковку подарунка було виготовлено вручну.

Як зазначає La Repubblica, це лише один з подарунків Берлусконі Путіну. Екс-прем'єр Італії взяв цей подарунок з собою в Москву, куди запрошений на 65-річчя Володимира Путіна, святкування якого відбулося 7 жовтня.

"Українська правда" в Threads

Теми: ПутінБерлусконі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Путін
Путін зашкодив собі, коли визнав фінансування Вагнера – Лінкявічюс
Лукашенко схиляє Україну до переговорів із РФ, ставлячи за приклад Пригожина
Ексдиректор ЦРУ закликав посилити тиск на Росію: Путін у дуже-дуже складній ситуації
Останні новини
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
Усі новини...
Реклама: