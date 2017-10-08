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Польща та Єгипет пройшли на ЧС-2018

Неділя, 8 жовтня 2017, 23:35

Збірні Польщі та Єгипту з футболу пройшли на чемпіонат світу-2018, який відбудеться в Росії.

Зокрема польська команда посіла перше місце у групі Е, здобувши перемогу на своєму полі над збірною Чорногорії з рахунком 4: 2, пише Reuters.

Збірна Єгипту у відбірковому матчі африканської зони на своєму полі обіграла збірну Конго 2:1. 

Як відомо, путівки на ЧС-2018 також завоювали Бразилія, Іран, Японія, Мексика, Бельгія, Південна Корея, Саудівська Аравія, Коста-Ріка, Іспанія, Нігерія, Німеччина і Англія.

Збірна України проведе вирішальний відбірковий матч на ЧС-2018 зі збірною Хорватії у Києві 9 жовтня.  

Українська правда 

Теми: футбол
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