Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліція відпустила водія, який в'їхав у натовп в Лондоні

Понеділок, 9 жовтня 2017, 01:15

Поліція Лондона повідомила, що після допиту відпустила з-під арешту 47-річного водія, який скоїв наїзд на пішоходів.

Про це повідомляє ВВС.

 Чоловік, ім'я якого не розкривається, підозрюється в небезпечному водінні, і щодо нього триває розслідування.

Поліція заявила, що цей інцидент не пов'язаний з тероризмом і тепер розшукує свідків події.

У суботу в районі Південний Кенсінгтон підозрюваний, перебуваючи за кермом автомобіля Тойота "Пріус" чорного кольору, збив 11 людей. Всі вони отримали травми різного ступеня тяжкості.

Поліція уточнила, що важких травм і каліцтв, судячи з усього, вдалося уникнути, і більшість постраждалих вже в суботу ввечері виписали з лікарень.

Як відомо, цього року у Британії сталися п'ять терористичних нападів, три з яких були скоєні з використанням  транспортних засобів.

У Британії оголошений другий рівень терористичної загрози, який означає, що напад бойовиків вважається дуже імовірним.

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Велика Британія
Британія дарує Україні 17 пожежних машин
Глава МЗС Британії застеріг Росію від провокацій на ЗАЕС
Розвідка Британії пояснила, для чого Росії окремий підрозділ Чорноморського флоту на Азові
Останні новини
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
Усі новини...
Реклама: