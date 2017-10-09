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На Львівщині шестеро осіб отруїлося грибами, стан вкрай важкий

Понеділок, 9 жовтня 2017, 02:30
На Львівщині шестеро осіб отруїлося грибами, стан вкрай важкий

У Львівській області шестеро людей отруїлися грибами, їх стан вкрай важкий.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

Серед отруєних грибами - ціла родина з Радехова: батько, мати і син-підліток, а також їх сусідка, яка разом з цією сім'єю їла гриби. Всі вони, за винятком підлітка, доставлені в реанімацію Львівської обласної клінічної лікарні. 15-річного хлопця госпіталізували в реанімацію Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру.

Також серед постраждалих ще один житель Радехова і житель Жидачівського району, які також отруїлися грибами, але споживали їх окремо.

У всіх стан вкрай важкий.

Відзначається, що постраждалі ймовірно отруїлися блідою поганкою.

Теми: Львівщина
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