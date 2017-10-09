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У Ростові-на-Дону горить ринок на площі 6 тис кв. метрів

Понеділок, 9 жовтня 2017, 03:17

У російському Ростові-на-Дону горить речовий ринок "Темернік".

Про це повідомляють "РИА Новости".

"Площа пожежі становить 6 тисяч квадратних метрів. Приведені в готовність літак Бе-200ЧС і вертоліт Мі-8 МНС Росії", - йдеться в повідомленні.

Як уточнює МНС РФ, пожежа сталася в неділю на речовому ринку в двоповерховому торговельному павільйоні з подальшим переходом на торгові ряди. На місці зосереджено вже більше 400 осіб особового складу та понад 50 одиниць техніки.

Теми: Росія
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