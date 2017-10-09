Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Провідник ховав у білизні футболки з символікою СРСР та РФ – прикордонники

Понеділок, 9 жовтня 2017, 09:25

У пункті контролю для залізничного сполучення "Хутір-Михайлівський" прикордонники виявили товари, які намагалися приховати від контролю на кордоні.

Під час перевірки поїзда сполученням "Москва – Кишинів" у мішку для білизни прикордонний наряд Сумського загону виявив 19 футболок із символікою колишнього СРСР та РФ.

Мішок лежав на третій полиці пасажирського купе, повідомляє Державна прикордонна служба України.

 
ДПСУ

Власником прихованого товару виявився провідник цього поїзда, 28-річний громадянин Молдови.

 

Наразі виявлені футболки вилучено у встановленому порядку.

 

Щодо правопорушника складено відповідні адміністративні матеріали.

Теми: кордонПрикордонна службаРосіяМолдова
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
кордон
Чоловік дав 5 тисяч доларів, щоб під ковдрою далекобійника утекти за кордон
Польща погрожує "закрити" кордон з Україною, якщо ЄС не продовжить зернову заборону
Перевізників попередили про блокування одного з найбільших пунктів пропуску на кордоні з Польщею
Останні новини
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
Усі новини...
Реклама: