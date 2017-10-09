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Туреччина відповіла США призупиненням видачі віз

Понеділок, 9 жовтня 2017, 09:34

Представництво Туреччини в США призупинило видачу неімміграційних віз у відповідь на аналогічне рішення Вашингтона.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Twitter посольства Туреччини.

Відзначається, що посольство Туреччини випустило таку ж заяву, як і США, помінявши місцями тільки назви країн.

"Останні події змусили уряд США переглянути прихильність уряду Туреччини до забезпечення безпеки об'єктів та персоналу американської дипмісії. Щоб мінімізувати кількість відвідувачів нашого посольства і консульств, ми призупинили всі неімміграційні візові послуги у всіх американських дипмісіях у Туреччині", — йдеться в повідомленні посольства США у Туреччині.

Як повідомлялося, представництва США в Туреччині тимчасово зупинили обробку запитів на отримання віз.

Такий крок США може бути пов'язаний з арештом на минулому тижні співробітника американського генконсульства в Стамбулі.

Його нібито підозрюють в зв'язках з проповідником Фетхуллахом Ґюленом, якого Туреччина звинувачує в організації спроби перевороту.

Теми: ТуреччинаСША
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