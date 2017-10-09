Трамп: Проблема КНДР мала бути вирішена ще 25 років тому

Президент США Дональд Трамп заявив, що напруженість між США та Північною Кореєю через ядерну програму Пхеньяна є проблемою, з якою він не повинен був мати справу.

Про це Трамп заявив напередодні в TBN шоу Huckabee, повідомляє CNN.

"Ця (проблема - ред.) мала бути вирішена 25 років тому", - заявив Трамп.

"Ця (проблема) мала бути вирішена десять років тому. Вона мала бути вирішена під час адміністрації Обами. Правда у тому, Майку (Майк Хакабі, ведучий. - Ред.), що мені передали безлад. І не тільки там, мені передали безлад на Близькому Сході. Суцільний безлад", - заявив Трамп.

Крім того, в інтерв'ю Трамп заявив, що при ньому США ніколи б не увійшли в Ірак.

"Це була велика помилка. Це була воістину одна з найбільших помилок в історії нашої країни", - сказав він про війну в Іраку. - "Бо це було наче кинути камінь у гніздо шершнів.... Саме так сформувалася ІДІЛ".

Як відомо, президент США Дональд Трамп вже заявляв, що його адміністрація успадкувала "безлад" у США та за кордоном.

"Європейська правда"