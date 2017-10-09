СБУ: Колишній в.о. директора "Промоборонекспорту" виніс із ДП документи

Колишнього виконувача обов'язків директора держпідприємства "Промоборонекспорт" Володимира Терещенка підозрюють у незаконному винесенні з роботи секретної документації.



Про це йдеться в матеріалах суду, повідомляють "Українські новини".



Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження від 13 червня 2017 року за ч.1 ст. 333 (незаконне вивезення за межі України сировини, матеріалів, обладнання, технологій для створення зброї, а також військової та спеціальної техніки) КК.



Зокрема, розслідують епізод надання дочірнім підприємством ДП "Укрспецекспорт" державним зовнішньоторговельним і інвестиційним підприємством "Промоборонекспорт" послуг із капітального ремонту 3-х вертольотів Мі-17-1В для Військово-морського флоту Мексики.



СБУ встановила, що "Промоборонекспорт" отримав дозвіл лише на ремонт 4-х авіаційних двигунів і 2-х головних редукторів, а не на надання послуг із обліку, оцінки та підтвердження їхнього технічного стану.



Допитаний у якості свідка співробітник СБУ підтвердив, що в ході здійснення оперативно-службової діяльності він отримав інформацію про причетність до даного злочину екс-в.о. директора "Промоборонекспорт" Терещенка і екс-заступник директора департаменту контрактів підприємства.



"Крім цього, згідно з отриманою інформацією, в березні поточного року після звільнення з ГВТІП "Промоборонекспорт" підозрюваними здійснено винесення за межі службового приміщення документальних матеріалів та інших носіїв інформації щодо окремих аспектів діяльності спецекспортера", – сказано в судових рішеннях.



На цій підставі 26 червня правоохоронці провели обшук за місцем проживання Терещенка.



Виявили копію листа міністру оборони Афганістану, копію переліку авіаційно-технічного майна, необхідного для комплектування вертольотів типу Мі-8; копію переліку напрямів роботи по В'єтнаму й Таїланду; частину каталогу виробів запчастин до літака Су-27; копію листа Департаменту контррозвідки Служби безпеки України; візитівки Терещенка як заступника керівника представництва "THAI SON CORPORATION" в Україні і як партнера юридичної фірми "WERNER".



Все вилучене арештовано за рішенням суду.