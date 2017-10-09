У Міністерстві молоді та спорту знайшли ознаки корупції

Національне агентство із запобігання корупції виявило низку порушень вимог закону про запобігання корупції в Міністерстві молоді та спорту.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

За її даними, комісія Національного агентства з 1 по 30 серпня 2017 року провела планову перевірку відомства, під час якої встановила проблеми з етикою поведінки, запобіганням та врегулюванням конфлікту інтересів та інші недоліки в його роботі.

З огляду на це на своєму засіданні 9 жовтня агентство внесло припис голові міністерства Ігорю Жданову з вимогою усунути всі порушення.

Зокрема, НАЗК виявило наступні порушення вимог законодавства:

- міністерство не подало на погодження до агентства доопрацьовану антикорупційну програму на 2017 рік;

- не повідомило НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій;

- не було забезпечено умови для повідомлень працівниками міністерства про порушення вимог закону іншою особою через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти та засоби електронного зв’язку;

- запити на проведення спеціальних перевірок осіб, що претендують на зайняття відповідної посади, надсилалися не до всіх органів, визначених у законі;

- довідки про результати спеціальної перевірки були складені без одержання інформації від усіх органів.

"З метою усунення виявлених порушень НАЗК вимагає усунути порушення вимог закону "Про запобігання корупції", провести стосовно працівників міністерства службові розслідування та притягнути винних осіб до дисциплінарної відповідальності", - зазначається у повідомленні.

В агентстві наголошують, що припис є обов’язковим до виконання, інакше Жданов понесе адміністративну відповідальність.

Як повідомлялося, 22 вересня Нацагентство із запобігання корупції попросило Печерський райсуд Києва оштрафувати міністра молоді й спорту Ігоря Жданова на 850-1700 гривень за неповідомлення про 80 тисяч гривень зарплати.

Українська правда