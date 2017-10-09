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У Лутковської кажуть, що міністри замовчують свої відпустки незаконно

Понеділок, 9 жовтня 2017, 14:03

Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини констатує, що інформація щодо перебування членів Кабінету міністрів у відпустці не є інформацією з обмеженим доступом.

Про це йдеться у відповіді відділу контролю в сфері приватного права Управління з питань дотримання права на інформацію та представництва в Конституційному суді на запит "Українських новин".

"Інформація щодо перебування особи, яка обіймає посаду, пов'язану з виконанням повноважень держави, у відпустці, відрядженні не є інформацією з обмеженим доступом", – йдеться в ньому.

Крім того, наголошується, що обробка й поширення даних таких осіб здійснюється відповідно до законодавства і не вимагає згоди суб'єкта персональних динячих на отримання і поширення такої інформації.

Згідно з відповіддю, підтвердженням вищезазначеного є позиція, викладена в пункті 5.3 постанови пленуму Вищого адміністративного суду від 29 вересня 2017 року №10 "Про практики застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації".

Раніше на запит агентства Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб відмовилося надати інформацію про відпустку міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадима Черниша.

Також журналісти отримали відмову від Міністерства аграрної політики та продовольства на запит про надання інформації про відпустку міністра аграрної політики Тараса Кутового.

Крім того, Міністерство внутрішніх справ надало інформацію про відпустку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова лише після звернення секретаріату уряду.

Теми: Кабінет міністрів
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