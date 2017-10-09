Міністр охорони здоров'я Тунісу помер після участі в марафоні

Міністр охорони здоров'я Тунісу помер від серцевого нападу після участі в благодійному марафоні.



Про це повідомляє ВВС.



56-річний Слім Чакер впав, пробігши 500 метрів, і пізніше помер у військовому госпіталі.



Марафон проводився в приморському місті Набуль в неділю, щоб зібрати кошти для побудови дитячої клініки боротьби з раком.



Чакер був призначений міністром охорони здоров'я в минулому місяці при масштабних перестановках в уряді.



Він був колишнім банкіром, який служив в міністерстві фінансів та спорту та молоді після повалення Зіна аль-Абідіна Бен Алі в 2011 році.

Як повідомлялося, 8 жовтня у Києві під час "Wizz Air Kyiv City Marathon" помер директор "Тернопільського м’ясокомбінату" Віктор Малюта.

Чоловікові раптово стало зле і він упав, а медики, які прибули на місце події, констатували смерть.