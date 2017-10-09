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У Черкаській міськраді шукали докази "дерибану" бюджетних грошей

Понеділок, 9 жовтня 2017, 17:48

Правоохоронці провели 6 жовтня обшуки у департаментах Черкаської міськради, на об'єктах незавершеного будівництва та в деяких товариствах і приватних підприємствах Черкас.

Про це у понеділок повідомляє прес-служба прокуратури Черкаської області.

Вказується, що обшуки провели в рамках розслідування кримінального провадження щодо розтрати бюджетних коштів під час закупівлі товарів та послуг за бюджетні кошти, надання службовими особами Черкаської міської ради незаконних дозволів на будівництво багатоповерхових будинків та самовільного здійснення приватними підприємствами будівельних робіт.

Повідомляється, що правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, "зокрема щодо будівництва об’єктів житлової забудови земельної ділянки, а на територіях незавершеного будівництва – будівельну техніку для подальших експертних досліджень й встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень".

Хід розслідування вказаного провадження контролюється керівництвом прокуратури Черкаської області.

Українська правда

Теми: Черкасибюджетпрокуратура
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