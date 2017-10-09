Українку обрали головою одного з ключових комітетів ПАРЄ

Народного депутата з фракції "Самопоміч" Олену Сотник обрано головою юридичного комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Про це повідомила у Facebook представниця української делегації в асамблеї, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

"Нашу колегу Олену Сотник обрано головою одного з ключових комітетів ПАРЄ – юридичного", - написала вона.

За словами Геращенко, вперше в історії ПАРЄ відразу двоє членів української делегації очолюють її комітети: нардеп від БПП Володимир Ар'єв є головою комітету свободи слова, а тепер ще Олена Сотник почала керувати юркомом.

Олена Сотник Фото: "самопоміч"

Як повідомлялося, в понеділок відбувся перший тур виборів президента ПАРЄ, який не виявив переможця.

Українська правда