На горі Карачун відкрили пам'ятник українським героям

На горі Карачун поблизу міста Слов'янськ відкрили пам'ятник Героям Небесної Сотні і добровольцям, які в 2014 році захищали територіальну цілісність України.



Про урочисті заходи з нагоди Дня захисника України пише в понеділок видання "Восточный проект".



Представників силових структур, які брали участь у визволенні міста в 2014 році нагородили волонтерською медаллю "За звільнення Слов'янська". 65 військовослужбовців отримали нагороду посмертно.

Медаллю "За звільнення Слов'янська" посмертно відзначили мирних жителів, які загинули через свої українські погляди.

Зазначається, що нагороди отримали волонтери та активісти, які допомагали Слов'янську і району у важкі часи до і після бойових дій.