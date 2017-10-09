Туреччина не визнає анексії Криму - президент Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявляє, що Туреччина, як і раніше, підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, не визнає анексію Криму Російською Федерацією.

Про це він сказав під час спільного брифінгу з президентом України Петром Порошенко в понеділок у Києві.

"Ми не визнали і не визнаємо незаконну анексію Криму", - зазначив Ердоган.

Водночас Петро Порошенко заявив, що розраховує на те, що Туреччина увійде до міжнародної групи із деокупації Криму.



"Ми також розраховуємо на залучення Туреччини до міжнародної групи друзів деокупації Криму, ідею про формування якої я озвучив з трибуни ООН у Нью-Йорку", - сказав він.

Окрім того, Порошенко зазначив, що Україна зацікавлена у збільшенні представництва Туреччини в моніторинговій місії ОБСЄ, що діє на сході України, і розраховує на підтримку Туреччиною розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі.



"Ми були б дуже зацікавлені у збільшенні представництва Туреччини в Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ. Ми дякуємо за дуже чітку і добре організовану роботу Спеціальної моніторингової місії, на чолі якої стоїть представник Туреччини", - заявив він.



"Також найближчим часом особливо важливою буде для нас підтримка нашими партнерами, зокрема, Туреччиною розгортання миротворчої місії ООН на території окремих районів Донецької та Луганської областей", - додав глава української держави, зазначивши, що це питання було одним з обговорюваних в понеділок під час його переговорів з Ердоганом.



"Три години, які ми провели на зустрічі з паном президентом у форматі віч-на-віч, дають мені всі підстави для оптимізму в розвитку всіх сфер нашого двостороннього співробітництва і багатосторонньої координації", - сказав Порошенко.



Він відзначив високу динаміку політичного діалогу між Україною і Туреччиною і розширення секторних контактів за останній рік, "зокрема у таких дражливих сферах, як оборона, національна безпека, правоохоронна діяльність". "Ми задоволені співпрацею в оборонній промисловості, авіабудуванні, космосі", - зазначив український президент.



Порошенко також подякував турецьким партнерам за позицію щодо недопущення порушень прав людини в окупованому Криму і чітку позицію підтримки кримськотатарського народу.

Інтерфакс-Україна