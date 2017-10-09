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Суд продовжив арешт п'ятьох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір»

Понеділок, 9 жовтня 2017, 21:47

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 9 жовтня продовжив термін утримання під вартою п'ятьох фігурантів сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір".

Як повідомляє об'єднання "Кримська солідарність", Айдера Саледінова, Еміля Джемаденова, Рустема Ісмаїлова, Узаїра Абдуллаєва і Теймура Абдуллаєва залишили під вартою до 11 грудня 2017 року.

У понеділок суд ухвалив рішення розглядати питання про продовження запобіжного заходу п'ятьом фігурантам сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" у закритому режимі.

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя 7 березня виніс постанову про продовження запобіжного заходу п'ятьом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" Емілю Джемаденову, Узаїру Абдуллаєву, Теймуру Абдуллаєву, Айдеру Саледінову і Рустему Ісмаїлову. Арешт подовжили до 11 червня 2017 року.

Захисники заарештованих і засуджених у "справі Хізб ут-Тахрір" кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою.

Адвокат Еміль Курбедінов зазначає, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.

Представники міжнародної ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір" називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії.

Верховний суд Росії заборонив "Хізб ут-Тахрір" 2003 року, включивши організацію до списку 15 об'єднань, названих "терористичними".

Крим.Реалії

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Теми: Кримсудполітв'язні
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