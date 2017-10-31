Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США заборонили своїм громадянам брати участь в ряді проектів з РФ

Вівторок, 31 жовтня 2017, 23:49

Міністерство фінансів США заборонило американським громадянам і компаніям брати участь у деяких енергетичних проектах РФ.

Про це повідомляється на сайті міністерства, пише DW.com.

Міністерство фінансів США у вівторок, 31 жовтня, заборонило американським громадянам і компаніям надання, вивезення або реекспорт товарів, послуг (за винятком фінансових) або технологій в підтримку розвідки або видобутку для глибоководних, арктичних шельфових або сланцевих проектів, які можуть добувати нафту в РФ або морській зоні, затвердженій РФ.

У своєму розпорядженні американський Мінфін посилається на постанову від 2014 року про блокування власності осіб, "які сприяють розвитку ситуації в Україні", і на заходи з протидії впливу Росії в Європі та Євразії.

Нове обмеження буде застосовуватися щодо проектів, реалізація яких розпочнеться 29 січня 2018 року або пізніше.

Раніше мінфін США повідомив про нові санкції щодо Росії, які набудуть чинності в кінці листопада 2017 року. Зокрема, обмежувальні заходи передбачають скорочення максимального терміну ринкового фінансування російських банків, потрапили під санкції, до 14 днів, а нафтогазових компаній - до 60 днів.

Теми: санкціїСШАРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
санкції
Ірландія розслідує потрапляння їхніх деталей у "Шахеди" - прем’єр
Киргизстан продає Росії техніку для війни проти України, США готують санкції – WP
Зеленський: Світ повинен обмежити торгівлю з РФ, щоб жоден компонент не потрапив до зброї
Останні новини
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
Усі новини...
Реклама: