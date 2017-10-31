США заборонили своїм громадянам брати участь в ряді проектів з РФ

Міністерство фінансів США заборонило американським громадянам і компаніям брати участь у деяких енергетичних проектах РФ.

Про це повідомляється на сайті міністерства, пише DW.com.

Міністерство фінансів США у вівторок, 31 жовтня, заборонило американським громадянам і компаніям надання, вивезення або реекспорт товарів, послуг (за винятком фінансових) або технологій в підтримку розвідки або видобутку для глибоководних, арктичних шельфових або сланцевих проектів, які можуть добувати нафту в РФ або морській зоні, затвердженій РФ.

У своєму розпорядженні американський Мінфін посилається на постанову від 2014 року про блокування власності осіб, "які сприяють розвитку ситуації в Україні", і на заходи з протидії впливу Росії в Європі та Євразії.

Нове обмеження буде застосовуватися щодо проектів, реалізація яких розпочнеться 29 січня 2018 року або пізніше.

Раніше мінфін США повідомив про нові санкції щодо Росії, які набудуть чинності в кінці листопада 2017 року. Зокрема, обмежувальні заходи передбачають скорочення максимального терміну ринкового фінансування російських банків, потрапили під санкції, до 14 днів, а нафтогазових компаній - до 60 днів.