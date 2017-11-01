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Україна внесла в ООН оновлену "кримську" резолюцію

Середа, 1 листопада 2017, 03:34
Україна внесла в ООН оновлену кримську резолюцію

Україна офіційно внесла в Третій комітет Генеральної Асамблеї ООН оновлений проект резолюції з прав людини на окупованому Росією півострові Крим.

Про це повідомив спікер Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, передає Укрінформ.

За його словами оновлений проект резолюції вже отримав безсумнівну підтримку понад трьох десятків країн, які стали його співавторами.

"Сьогодні в Нью-Йорку делегація України внесла до секретаріату Третього Комітету Генасамблеї ООН проект оновленої резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м.Севастополь, Україна". Зараз співавторами документа виступили 34 країни", - зазначив український дипломат.

Він також повідомив, що голосування по резолюції в Третьому комітеті заплановано в середині листопада. Після цього, як очікується, вже в грудні документ буде винесено на загальне голосування в Генеральній Асамблеї.

"Оновлена ​​резолюція має на меті консолідувати підтримку України в питанні деокупації українського півострова", - повідомив Ніколенко.

"Зокрема, в ній міститься вимога до Росії виконати тимчасові заходи наказу Міжнародного суду ООН щодо скасування заборони Меджлісу кримськотатарського народу, а також наголошується на необхідності забезпечення навчання українською і кримськотатарською мовами", - пояснив він.

Крім того, в документі підкреслюється "необхідність доступу міжнародних організацій в окупований Крим".

Як відомо, в кінці минулого року ООН переважною більшістю голосів прийняла Резолюцію про ситуацію з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна).

У цій резолюції вперше в документах ООН Росія називається державою-окупантом, а АР Крим і Севастополь тимчасово окупованою територією.

"Українська правда" у Threads

Теми: КримООНРосіяокупаціяправа людини
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