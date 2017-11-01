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Аксьонов: У Криму може виникнути енергодефіцит

Середа, 1 листопада 2017, 07:18

Ставленик Кремля в анексованому Криму Сергій Аксьонов допустив імовірність енергодефіциту на півострові через холоди.

Однак він запевнив, що це не позначиться на домівках людей і громадських установах, передає "Прайм".

"Дефіцит невеликий може бути для промислових підприємств, комерційного сектора, але житловому фонду, закладам освіти, охорони здоров'я нічого не загрожує. Дефіцит може бути від 200 до 300 мегават на піку навантаження, але у "Крименерго" графік обмежень, пов'язаний із роботою комерційного сектора, складено", – сказав Аксьонов журналістам.

За його словами, кримська енергетика підготовлена до осінньо-зимового опалювального сезону. Проводиться повторна перевірка дизель-генераторів.

Як відомо, Україна припинила електропостачання з материкової частини до анексованого Росією Криму.

Влітку цього року Крим потерпав від відключення електропостачання, окупаційна влада вводила графік тимчасового відключення електропостачання.

Теми: Крименергетика
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