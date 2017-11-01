Син Авакова володіє елітною нерухомістю в центрі Києва – ЗМІ

Син міністра внутрішніх справ Олександр Аваков володіє величезною квартирою практично в центрі Києва й двома підземними паркінгами.

Про це, посилаючись на дані Єдиного реєстру нерухомого майна, пише видання "Слово і діло".

Згідно з оприлюдненими документами, в Олександра Авакова є квартира площею 375,2 кв. м з місцями в підземному паркінгу за 700 м від станції метро "Олімпійська".

За даними видання, власником елітної нерухомості син міністра внутрішніх справ став ще в травні 2014 року.

Елітний житловий комплекс "Альпійське містечко", де живе син голови МВС, був збудований у 2011 році й розташований на вулиці Протасів Яр.

Територія перебуває під цілодобовою охороною, ліфт зручно спускається прямо в підземний паркінг, тут є свій фітнес-центр, а з вікон відкривається панорамний вид на центр Києва, зазначають журналісти.

За їхніми даними, середня ціна квадратного метра в цьому будинку становить 2,9 тисячі доларів (з ремонтом) та 1,6 тисячі доларів (без обробки, відразу після будівельників).

У виданні зазначають, що Аваков-молодший не є державним службовцем.

Як з'ясувало "Громадське ТБ", в елітному житловому комплексі "Альпійський", крім родини Авакова, мешкають колишній глава СБУ Валентин Наливайченко і секретар РНБО Олександр Турчинов із родиною. У Турчинових там 382 квадратних метри. Записана квартира на дружину політика – Ганну.

Як повідомлялось, у серпні 2017 року народний депутат, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко продав 5-кімнатну квартиру в будівельному комплексі "Альпійське містечко" за 15,9 мільйонів гривень колишньому регіоналу, наближеному до олігарха Рината Ахметова Олександру Риженкову.

Як відомо, 31 жовтня НАБУ проводила обшуки у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра.

Обшуки проводили у справі про можливу розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ України.

Згодом НАБУ затримало 3 осіб за підозрою у розтраті коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії. Зокрема, сина глави МВС Олександра Авакова, екс-заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря, представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків, та за даними джерела УП у правоохоронних органах, керівника (на 2014 рік ред.) ІТ-компанії "Turboseo"Володимира Литвина.

НАБУ вже повідомило про підозру всім трьом підозрюваним.