Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україну йде потепління, в Києві вдень до +11°

Середа, 1 листопада 2017, 13:44

Найближчої доби із Західної Європи на територію України переміститься тепле повітря атлантичного походження, внаслідок чого температура повітря підвищиться.
 
Про це, посилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє 1 листопада "Інтерфакс-Україна".

Синоптики зазначають, що атмосферні фронти принесуть до більшості областей України, крім південних, дощі, на сході з мокрим снігом, на заході місцями посилиться вітер.

Часом дощ, вночі в східній частині з мокрим снігом; лише в південних областях без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м / с, у західній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура 1-6° тепла, в східних областях 0-5° морозу; вдень 7-12° тепла, на Прикарпатті 15-17°, в Карпатах вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.

У Києві – періодично дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 9-11°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 2 листопада найвища температура вдень була +17 у 1926 році, найнижча вночі –10,4 в 1979 році.

3 листопада – невеликі, місцями помірні дощі (в Карпатах з мокрим снігом), лише вночі в південній частині без опадів. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м / с, в Карпатах і Приазов'ї пориви 15-17 м / с.

Температура вночі 4-9°, вдень 7-13°, в Криму до 15°, в західних областях 5-10°; в Карпатах 2-3°.

У Києві – вночі помірний, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 9-11°.

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
погода
У Львові блискавка влучила в трансформатори: можуть бути перебої зі світлом
Сильна спека стала причиною тимчасового зачинення Акрополя в Греції
Метеорологічне попередження: на Київщину йдуть грози
Останні новини
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
Усі новини...
Реклама: