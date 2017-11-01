Суд отримав клопотання про арешт Авакова-молодшого

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала до суду клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному у фінансових махінаціях сину голови МВС Олександру Авакову.

Про це повідомила журналістам у середу речниця Солом'янського райсуду Києва, куди і надійшов документ, Яна Квітченко.

За її словами, клопотання надійшло слідчому судді Віталію Українцю. Тепер саме він буде визначати дату і час судового засідання.

"Щодо інших фігурантів – жодного клопотання ще не надходило", - додала речниця.

Квітченко розповіла, що справа буде слухатись за адресою: Київ, Вознесенський узвіз, 10 б.

Як відомо, САП клопоче про арешт для усіх трьох фігурантів "справи рюкзаків" з можливістю внесення застави загальною сумою 14 мільйонів гривень.

Для сина Арсена Авакова просять заставу у 5 мільйонів.

У грудні 2016 року, розглядаючи клопотання САП щодо голови ЦВК Михайла Охендовського, Віталій Українець ухвалив рішення не призначати йому заставу у 1,3 млн гривень, а відпустити під особисте зобов'язання.

31 жовтня НАБУ проводила обшуки у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра.

Обшуки проводили у справі про можливу розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ України.

Згодом НАБУ затримало 3 осіб за підозрою у розтраті коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії. Зокрема, сина глави МВС Олександра Авакова, екс-заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря та представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків.

За даними джерела УП у правоохоронних органах, третім затриманим є харків'янин Володимир Литвин, у 2014 році керівник ІТ-компанії "Turboseo".

НАБУ повідомило про підозру двом з трьох фігурантів справи – Авакову та Чеботарю.

Увечері 31 жовтня правоохоронці доставили сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра в ізолятор тимчасового утримання.

1 листопада повідомили про підозру третьому затриманому у цій справі – Володимиру Литвину.

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Євген Кізілов, УП