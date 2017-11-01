Суд отримав клопотання про арешт Авакова-молодшого
Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала до суду клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному у фінансових махінаціях сину голови МВС Олександру Авакову.
Про це повідомила журналістам у середу речниця Солом'янського райсуду Києва, куди і надійшов документ, Яна Квітченко.
За її словами, клопотання надійшло слідчому судді Віталію Українцю. Тепер саме він буде визначати дату і час судового засідання.
"Щодо інших фігурантів – жодного клопотання ще не надходило", - додала речниця.
Квітченко розповіла, що справа буде слухатись за адресою: Київ, Вознесенський узвіз, 10 б.
Як відомо, САП клопоче про арешт для усіх трьох фігурантів "справи рюкзаків" з можливістю внесення застави загальною сумою 14 мільйонів гривень.
Для сина Арсена Авакова просять заставу у 5 мільйонів.
У грудні 2016 року, розглядаючи клопотання САП щодо голови ЦВК Михайла Охендовського, Віталій Українець ухвалив рішення не призначати йому заставу у 1,3 млн гривень, а відпустити під особисте зобов'язання.
31 жовтня НАБУ проводила обшуки у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра.
Обшуки проводили у справі про можливу розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ України.
Згодом НАБУ затримало 3 осіб за підозрою у розтраті коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії. Зокрема, сина глави МВС Олександра Авакова, екс-заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря та представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків.
За даними джерела УП у правоохоронних органах, третім затриманим є харків'янин Володимир Литвин, у 2014 році керівник ІТ-компанії "Turboseo".
НАБУ повідомило про підозру двом з трьох фігурантів справи – Авакову та Чеботарю.
Увечері 31 жовтня правоохоронці доставили сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра в ізолятор тимчасового утримання.
1 листопада повідомили про підозру третьому затриманому у цій справі – Володимиру Литвину.
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Євген Кізілов, УП