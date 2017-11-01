Суд відмовився "розлюструвати" екс-голову Вищого госпсуду

Вищий адміністративний суд України відмовив колишньому голові Вищого господарського суду Віктору Татькову у визнанні незаконним та скасуванні рішення про його звільнення в рамках люстрації.

Про це свідчить постанова суду від 18 жовтня 2017 року за адміністративним позовом Татькова до Вищої ради юстиції та Міністерства юстиції.

"В задоволенні адміністративного позову ОСОБА_1 (Віктора Татькова – УП) до Вищої ради правосуддя, третя особа - Міністерство юстиції України про визнання незаконним та скасування рішення відмовити", – йдеться в постанові.

Зазначається, що в січні 2016 року Татьков звернувся до суду з проханням визнати незаконним та скасувати рішення про внесення подання до Верховної Ради України про його звільнення у зв'язку з порушенням ним вимог щодо несумісності.

29 вересня Верховна Рада звільнила Татькова з посади судді, так як він підпадав під дію закону "Про очищення влади" (про люстрацію).

Пізніше Татьков виїхав за межі України, за словами адвоката, на лікування.

18 жовтня Генеральна прокуратура повідомила про підозру Татькову в незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ.

19 жовтня Генпрокуратура оголосила в розшук Тятькова та звернулася в суд із проханням надати дозвіл на його затримання й арешт.

Суд прохання прокуратури не задовольнив.