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Рішення суду про запобіжний захід сину Авакова неможливо оскаржити - САП

Середа, 1 листопада 2017, 21:20

Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявляє, що обраний судом запобіжний захід сину міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександру неможливо оскаржити.

Про це сказав журналістам після засідання суду прокурор САП Олександр Снєгірьов, передають "Українські Новини".

"Запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання неможливо оскаржити", - заявив він.

За словами прокурора, САП вкрай незадоволена рішенням суду. Крім того, він зазначив, що можуть виникнути проблеми із пошуком електронного браслета для Олександра Авакова.

Водночас сторона захисту також заявила, що незадоволена рішенням суду. Адвокати сина міністра впевнені, що суд взагалі не повинен був застосовувати до підозрюваного запобіжний захід.

Як відомо, 31 жовтня НАБУ проводила обшуки у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра.

Обшуки проводили у справі про можливу розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ України.

Згодом НАБУ затримало 3 осіб за підозрою у розтраті коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії. Зокрема, сина глави МВС Олександра Авакова, екс-заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря та представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків.

За даними джерела УП у правоохоронних органах, третім затриманим є харків'янин Володимир Литвин, у 2014 році керівник ІТ-компанії "Turboseo".

НАБУ повідомило про підозру двом з трьох фігурантів справи – Авакову та Чеботарю.

Увечері 31 жовтня правоохоронці доставили сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра в ізолятор тимчасового утримання.

1 листопада повідомили про підозру третьому затриманому у цій справі – Володимиру Литвину.   

Того ж дня Солом'янський райсуд Києва відпустив сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова під особисте зобов'язання.

Читайте також: Справа сина Авакова. Усі подробиці і реакція в оточенні міністра та президента

"Українська правда" у Threads

Теми: судАваков
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