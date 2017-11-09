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Екс-помічниця Піскуна купила будинок Кардашян за майже $18 мільйонів

Четвер, 9 листопада 2017, 23:53
Екс-помічниця Піскуна купила будинок Кардашян за майже $18 мільйонів

Українка Марина Актон, яка у 2005-2010 роках займала посаду помічниці колишнього Генпрокурора Святослава Піскуна, придбала будинок Кім Кардашян за $17,8 млн.

Про це повідомляє Mansion Global.

Будинок розташований у престижному лос-анджелеському районі Бель-Ейр.

Нова власниця особняка Марина Актон - філантроп і підприємець українського походження. Українка заміжня за впливовим американським бізнесменом і проживає в Сан-Франциско.

У 2005-2010 роках дівчина займала посаду помічниці колишнього Генерального прокурора України Святослава Піскуна.

До Лос-Анджелеса Марина Актон вирішила перебратися, щоб почати і розвивати музичну кар'єру. 

 
 

Повідомляється, що в маєтку площею 840 квадратних метрів шість спалень і вісім ванних кімнат. Також на території є басейн та пляжний будиночок. 

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАУкраїнаПіскун
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