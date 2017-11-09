Екс-помічниця Піскуна купила будинок Кардашян за майже $18 мільйонів
Українка Марина Актон, яка у 2005-2010 роках займала посаду помічниці колишнього Генпрокурора Святослава Піскуна, придбала будинок Кім Кардашян за $17,8 млн.
Про це повідомляє Mansion Global.
Будинок розташований у престижному лос-анджелеському районі Бель-Ейр.
Нова власниця особняка Марина Актон - філантроп і підприємець українського походження. Українка заміжня за впливовим американським бізнесменом і проживає в Сан-Франциско.
У 2005-2010 роках дівчина займала посаду помічниці колишнього Генерального прокурора України Святослава Піскуна.
До Лос-Анджелеса Марина Актон вирішила перебратися, щоб почати і розвивати музичну кар'єру.
Повідомляється, що в маєтку площею 840 квадратних метрів шість спалень і вісім ванних кімнат. Також на території є басейн та пляжний будиночок.