Порошенко підписав закон про "ручних губернаторів"
Президент Петро Порошенко підписав закон, що скасовує конкурсний відбір голів місцевих державних адміністрацій та керівників центральних органів виконавчої влади.
Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.
Згідно з останнью відміткою, 13 листопада закон повернуто в парламент з підписом від президента.
Як відомо, 9 листопада Верховна Рада голосами БПП, "Народного фронту", "Волі народу", "Відродження" і позафракційних підтримала в цілому зміни до закону про держслужбу.
Зокрема зміни передбачають виведення з закону про держслужбу керівників місцевих держадміністраці, їхніх перших заступників і заступників. Головам місцевих держадміністрацій дозволяється займатися політичною діяльністю, а призначатиме їх президент без конкурсного відбору, передбаченого законом про держслужбу.
10 листопада народні депутати не підтримали скасування прийнятого закону.
Постанову 7126-п нардепа від "Батьківшини" Олени Шкрум підтримали лише 29 депутатів.