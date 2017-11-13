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Порошенко підписав закон про "ручних губернаторів"

Понеділок, 13 листопада 2017, 11:56

Президент Петро Порошенко підписав закон, що скасовує конкурсний відбір голів місцевих державних адміністрацій та керівників центральних органів виконавчої влади.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Згідно з останнью відміткою, 13 листопада закон повернуто в парламент з підписом від президента.

Як відомо, 9 листопада Верховна Рада голосами БПП, "Народного фронту", "Волі народу", "Відродження" і позафракційних підтримала в цілому зміни до закону про держслужбу.

Зокрема зміни передбачають виведення з закону про держслужбу керівників місцевих держадміністраці, їхніх перших заступників і заступників. Головам місцевих держадміністрацій дозволяється займатися політичною діяльністю, а призначатиме їх президент без конкурсного відбору, передбаченого законом про держслужбу.

10 листопада народні депутати не підтримали скасування прийнятого закону.

Постанову 7126-п нардепа від "Батьківшини" Олени Шкрум підтримали лише 29 депутатів.

Українська правда

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Теми: законодавствоВерховна Рада
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