До резолюції ООН щодо Криму приєдналися 40 країн

Співавторами оновленої резолюції ООН щодо Криму уже стали 40 країн.

Про це повідомив заступник голови МЗС України Сергій Кислиця, передає Укрінформ.

"Уже 40 країн долучились до кола співавторів резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна", - наголосив Кислиця.

"Мова документа є доволі потужною й жорсткою з чіткими однозначними формулюваннями, а його метою є захист прав і свобод громадян на українському півострові", - підкреслив дипломат.

Кислиця додав, що "до процесу просування резолюці в ООН" приєднаються лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв та Ахтем Чийгоз.

Як повідомлялося, 14 листопада Третій комітет Генасамблеї ООН розгляне оновлену резолюцію з прав людини щодо анексованого Криму.