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Військові Зімбабве захопили владу, але заперечують переворот

Середа, 15 листопада 2017, 06:29
Військові Зімбабве захопили владу, але заперечують переворот

Збройні сили, які захопили владу в Зімбабве, заявили, що зробили це, щоб запобігти конфлікту в країні.

Про це пише Bloomberg.

Збройні сили Зімбабве гарантують безпеку президента Роберта Мугабе і його сім'ї та "націлені на злочинців навколо нього, які скоюють злочини, які викликають соціальні та економічні страждання в країні, з тим щоб притягнути їх до відповідальності", заявив генерал-майор Сібусісо Мойо по телебаченню в столиці в Харарі.

Заперечуючи, що це був військовий переворт, Мойо сказав: "Як тільки ми виконаємо свою місію, ми очікуємо, що ситуація нормалізується".

Він закликав інші служби безпеки співпрацювати і попередив, що "будь-яка провокація буде зустрінута відповідним чином".

Військове втручання відбулось після тижневої політичної кризи, викликаної рішенням Мугабе звільнити свого давнього союзника Еммерсона Мнангагву з посади віце-президента і призначити на цю посаду свою дружину Грейс.

У відповідь воєначальник країни Константіно Чівенга заявив, що армія відмовляється прийняти звільнення Мнангагви.

15 листопада армія Зімбабве захопила штаб-квартиру ZBC, державного мовника підконтрольного президенту Мугабе.

Як повідомляє Reuters, військові затримали міністра фінансів Зімбабве Ігнатіуса Чомбо.

Чомбо був провідним членом так званої "G40", фракції правлячої партії "ЗАНУ-ПФ", очолюваної дружиною Мугабе Грейс, яка бореться за право змінити  93-річного президента.

Роберт Мугабе перебуває при владі з 1980 року, коли Зімбабве отримала незалежність від Великої Британії. Військові побоюються, що відставка віце-президента стане кроком на шляху до передачі влади дружині президента Грейс Мугабе.

"Українська правда" у Threads

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