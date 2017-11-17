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ООН затвердила рекомендації Україні щодо ситуації з правами людини

П'ятниця, 17 листопада 2017, 23:14
ООН затвердила рекомендації Україні щодо ситуації з правами людини

Універсальний періодичний огляд ООН затвердив 190 рекомендацій Україні щодо ситуації з правами людини.

Про це повідомляє офіційний сайт ООН, передає УНІАН.

Доповідачами щодо огляду ситуації з правами людини в Україні виступили представники Нідерландів, Руанди та Грузії.

"Україна повинна розглянути ці рекомендації та дати на них відповідь у належний час, але не пізніше березня 2018 року", - підкреслив заступник голови Постійного представництва Грузії при відділенні ООН в Женеві Іраклі Жгенті.

Водночас Жгенті не надав подробиць щодо рекомендацій.

"Уряд України ретельно та серйозно розгляне усі рекомендації, а також надасть свою позицію щодо цих рекомендацій у належний час – до 37-ї сесії ради ООН з прав людини у березні 2018 року", - заявив заступник міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Сергій Петухов.

Як відомо, раніше Комітет Генасамблеї ООН ухвалив оновлену резолюцію з прав людини щодо анексованого Криму.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООНУкраїна
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