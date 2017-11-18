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Кіберполіція встановила власника комп'ютера, з якого викрали персональні дані учасників АТО

Субота, 18 листопада 2017, 09:25
Кіберполіція встановила власника комп'ютера, з якого викрали персональні дані учасників АТО

Кіберполіція встановила комп'ютер та його власника, з якого були викрадені персональні дані учасників АТО.

Про це заявив керівник Департаменту кіберполіції Сергій Демедюк, повідомили у прес-службі МВС. 

"Працівники кіберполіції оперативно встановили комп’ютер, за допомогою якого хакери отримали доступ до персональних даних учасників АТО, а також його власника. Розглядається питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 361 КК України", - зазначили у відомстві. 

Також у МВС зазначили, що інформація щодо зламу серверів МВС, звідки і була викрадена ця інформація, не відповідає дійсності.

Як відомо, раніше у Кіберполіції заявили, що хакери викрали персональні дані учасників АТО, зламавши комп'ютер підрозділу Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО. 

Українська правда 

Теми: хакериАТОМВС
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